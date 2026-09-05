Solan News: शनि मंदिर में तोड़फोड़ पर धर्मपुर में बवाल, 3 घंटे जाम

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प्रशासन के आश्वासन पर खुला जामसंवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला (सोलन)। धर्मपुर स्थित शनि मंदिर में कथित तोड़फोड़ और शनि देव की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना को लेकर शनिवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय युवाओं और लोगों ने धर्मपुर पुल के पास करीब दो से तीन घंटे तक जाम लगा दिया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यातायात प्रभावित रहा।लोगों ने पुलिस को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की। युवाओं ने चेतावनी दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। मौके पर पहुंचे डीएसपी बद्दी योगराज चंदेल, तहसीलदार बद्दी सत्येंद्र सिंह और नायब तहसीलदार जगदीश मोदगिल ने लोगों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आकर झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों के सत्यापन तथा शामलात भूमि पर कथित कब्जों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई। लोगों ने नशे और चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की।जिला परिषद सदस्य राजकुमार राजू व बीडीसी चेयरमैन अशोक कुमार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कथित अवैध कब्जों और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की।घटना के संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बद्दी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान के दिशा-निर्देशानुसार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर मामले की बेहद बारीकी से छानबीन कर रही है। इस मामले में संलिप्त आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी