Solan News: धर्मपुर से शिमला के लिए सुबह 7.50 पर ट्रेन हुई रवाना

संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेललाइन पर धर्मपुर से शिमला के लिए शुक्रवार को ट्रेन का संचालन से शुरू कर दिया गया है। सुबह ठीक 7.50 बजे धर्मपुर स्टेशन से ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई। वीरवार शाम को शिमला से धर्मपुर ट्रेन के पहुंचने पर ट्रेन के इंजन में डीजल भरा गया। रेल बोर्ड के कालका से आए कर्मचारियों ने ट्रेन की मेंटेनेंस को देखा और ट्रेन को चलने की हामी भरी। यात्रियों से बातचीत करते हुए जानकारी मिली कि उन्होंने शिमला के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री धर्मपुर स्टेशन पर पहुंचे और धर्मपुर से शिमला के लिए अपना सफर शुरू किया। हालांकि पहले दिन ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही।बता दें कि परवाणू के गुम्मा स्टेशन के नजदीक पटरी के नीचे से भारी बारिश में भूमि के खिसकने से ट्रेन की पटरी हवा में लटकने के कारण कालका से शिमला के लिए अस्थायी रूप से ट्रेनों का चलना बंद कर दिया गया है। जब तक रेल विभाग रेल पटरी के उस भाग को मरम्मत करके दोबारा से उसे ठीक नहीं कर देता तब तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। लेकिन यात्रियों को लेकर ट्रेन धर्मपुर से शिमला के लिए आवाजाही करेगी। बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटक अब धर्मपुर से शिमला में ट्रेन का सफर कर सकेंगे। हालांकि इस बारे में किसी भी रेल अधिकारी की ओर से कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई।