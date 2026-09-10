Solan News: ल्हासे आने से मलहेणी व जोहड़ जी मार्ग बंद

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संवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। मलेहणी और घरेड़-जोहड़ जी मार्ग 10 दिन बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हो पाए हैं। इन रूटों पर अभी तक बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। मलेहणी रोड मियांपुर के ऊपर ल्हासे आने के कारण बंद पड़ा है। इसके बंद होने से मलेहणी, पपलेड़, बसंतपुरा, कुईवाड़ा और जगनी पंचायत के गांवों का संपर्क कट गया है। इस मार्ग पर चलने वाली बस सेवा भी ठप है।वहीं, घरेड़-जोहड़ जी मार्ग घरेड़ से आगे बंद है। कटहल और डूनी नाली गांव के समीप ल्हासे आने के कारण यह मार्ग बंद पड़ा है। मार्ग बंद होने से बस सेवा भी ठप है, जिससे कटहल, डूनी नाली, लेरू, पोखटा, दोहट और कटीवाला गांवों के लोगों का यातायात संपर्क कट गया है। इन गांवों के लोग बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के उद्योगों में निजी कंपनियों में नौकरी करने आते-जाते हैं। मार्ग बंद होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।मलेहणी के पूर्व प्रधान हेतराम ठाकुर ने बताया कि मियांपुर से आगे लगातार पत्थर और मलबा आता रहता है। बरसात के दौरान यहां मार्ग अवरुद्ध होता रहा है, लेकिन बीच-बीच में लोक निर्माण विभाग ने इसे खोल दिया था, जिससे लोगों को यातायात सुविधा मिलती रही। हाल ही में बारिश के बाद यह मार्ग दोबारा बंद हो गया था। इसे खोलने के लिए विभाग की जेसीबी मशीन लगाई गई है।वहीं, हेमराज चंदेल ने बताया कि घरेड़-जोहड़ जी मार्ग पर पिछले 15 दिनों से बस नहीं गई है। करीब एक दर्जन गांवों के लोगों को यातायात सुविधा नहीं मिल रही है। उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। लोगों ने विभाग से इस मार्ग को जल्द खोलने की मांग की है।लोक निर्माण विभाग नालागढ़ के अधिशासी अभियंता परवरसर सिंह ने बताया कि मलेहणी रोड को जल्द सुचारू कर दिया जाएगा। इस मार्ग पर पूरी बरसात पत्थर और मलबा आता रहा है, लेकिन इसे समय-समय पर खोल दिया गया। पिछले कुछ दिनों से यह मार्ग बंद था, जिसे वीरवार शाम तक खोल दिया जाएगा। वहीं, घरेड़-जोहड़ जी मार्ग को भी जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।