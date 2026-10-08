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Solan News: मॉडर्न स्कूल दिल्ली ने पाइनग्रोव को 14 रनो से हराया

Thu, 08 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:55 PM IST
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पाइनग्रोव में आईपीएससी अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू
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देश के कई राज्यों की आठ टीमें ले रहीं प्रतियोगिता में भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। पाइनग्रोव स्कूल धर्मपुर में ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ हुआ। सोलन के पुलिस अधीक्षक टी. साई दत्तात्रेय ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। टूर्नामेंट में देश के आठ विद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच मेजबान पाइनग्रोव स्कूल और मॉडर्न स्कूल दिल्ली के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में मॉडर्न स्कूल दिल्ली ने पाइनग्रोव स्कूल को 14 रनों से हराया। काश्वी कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

टूर्नामेंट में डेली कॉलेज इंदौर, डीपीएस आरके पुरम नई दिल्ली, एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर, मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर, एमएचडी गर्ल्स स्कूल जयपुर, मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली, सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और मेजबान पाइनग्रोव स्कूल सोलन की टीमें भाग ले रही हैं।
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