Solan News: नड्डा ने किया जोश टीम का शुभारंभ, टीबी मुक्त अभियान को मिलेगी गति

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोलन जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ‘जोश टीम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। मनमोहन शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य क्षय रोग के उपचार के लिए रोगियों में उत्साह भरना है।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को क्षय रोग मुक्त अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक जांच शिविर आयोजित करने पर जोर दिया। शर्मा ने कहा कि क्षय रोग केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं है। यह सामाजिक जागरूकता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने क्षय रोग के उन्मूलन के लिए सामूहिक भागीदारी को आवश्यक बताया। इसमें स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभियान का लक्ष्य क्षय रोगियों की समय पर पहचान करना है। साथ ही उनका पूर्ण उपचार सुनिश्चित करना और रोग को फैलने से रोकना भी है। जांच के बाद लक्षण पाए जाने पर रोगियों को निशुल्क उपचार और दवाइयां प्रदान की जाती हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लक्षण महसूस होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। जोश टीम का मुख्य उद्देश्य टीबी मुक्त अभियान को गति प्रदान करना है। यह टीम क्षय रोग के उपचार के लिए रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि क्षय रोग एक सामाजिक समस्या भी है। इसके लिए केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है।क्षय रोग के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और समाज की सामूहिक भागीदारी अनिवार्य है। अभियान के तहत क्षय रोगियों की समय पर पहचान की जाएगी। उन्हें पूर्ण उपचार और दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। इस अवसर पर नगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।