Solan News: पाई कैथल की टीम बनी विजेता, राजेंद्र अकादमी उपविजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीसुबाथू (सोलन)। ग्रामीण खेल प्रेरणा संगठन की ओर से श्री गुगामाड़ी मेले के पावन अवसर पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों की करीब 22 सीनियर टीमों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पाई कैथल और राजेंद्र एकेडमी सोलन के बीच खेला गया। रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पाई कैथल की टीम ने विजय हासिल की।कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं उपप्रधान महेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण खेल प्रेरणा संगठन को 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में राणो पंचायत के उपप्रधान संजीव ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और संगठन को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक कुरीतियों से दूर रखने तथा उन्हें खेलकूद के प्रति जागरूक करने के संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि ने संगठन को 21 हजार रुपये की राशि प्रदान की।इस अवसर पर ग्रामीण खेल प्रेरणा संगठन के प्रधान राजेश ठाकुर और महासचिव कमलेश ठाकुर ने मुख्य अतिथि को मंच पर सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संगठन के सदस्य जोगेंद्र ठाकुर, दिनेश ठाकुर और ललित ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।