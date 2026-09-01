Solan News: रिश्वत की आरोपी पटवारी तीन दिन के रिमांड पर

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संवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला (सोलन)। पटवार सर्कल बरोटीवाला में एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार महिला पटवारी को अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस विभाग की टीम अब मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पटवारी पर लैंड वैल्यू प्रमाणपत्र बनाने की एवज में शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये मांगने का आरोप है।विजिलेंस टीम ने शिकायत मिलने के बाद योजना बनाकर बीते सोमवारकको कार्रवाई की थी। विजिलेंस के निर्देश पर शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर पटवारी के कार्यालय पहुंचा था। जैसे ही उसने पटवारी को रुपये दिए, टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद की गई।विजिलेंस अधिकारी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि रिश्वत की मांग और लेनदेन से जुड़े अन्य तथ्य क्या हैं। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ के साथ संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। विजिलेंस के आईजी बिमल गुप्ता ने बताया कि महिला पटवारी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।