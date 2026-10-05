Solan News: एनएसएस शिविर में आपदा प्रबंधन का दिया प्रशिक्षण

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अर्की (सोलन )। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलेरा में एनएसएस शिविर के तीसरे दिन की शुरुआत स्वयंसेवियों ने प्रभातफेरी से की। इसके बाद व्यायाम में भाग लिया। अग्निशमन विभाग अर्की की टीम ने शिविर में पहुंचकर स्वयंसेवियों को आपदा प्रबंधन एवं अग्नि सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की। विभिन्न प्रकार की आपदाओं, सावधानियों तथा बचाव एवं राहत कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वयंसेवकों को स्ट्रेचर बनाने एवं उसके सही उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। आग के विभिन्न प्रकारों तथा बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्रों की जानकारी दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने स्वयंसेवियों को आपदा अथवा आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय संयम रखते हुए त्वरित, सुरक्षित और उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।