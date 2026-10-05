Solan News: गाली देने पर प्रवासी कामगारों ने दबाया था गला, सिर पर पत्थर मारकर की थी हत्या

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बद्दी पुलिस की पैनी नजरों से नहीं बच पाए आरोपीसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। चनाल माजरा के तालाब में प्रवासी कामगार की हत्या करने के बाद बिहार राज्य के चारों आरोपियों की महाराष्ट्र से होते हुए गोवा जाने की योजना थी, लेकिन बद्दी की साइबर सेल व मानपुरा पुलिस की होशियारी से चारों आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस ने 30 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मानपुरा पुलिस जलगांव स्थित अदालत में पेश कर उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बद्दी लेकर आई। हत्या करने के बाद चारों आरोपी फिल्मी अंदाज में फरार हुए लेकिन पुलिस के अथक प्रयासों से वह बच नहीं पाए।28 सितंबर को बिहार निवासी मुकेश कुमार ने अपने चार साथियों के साथ पहले शराब पी। नशे की हालत में मुकेश ने किसी एक को गाली दे दी जिससे यह विवाद बढ़ा। चारों आरोपी मुज्जफरपुर जिले के हैं। चारों ने पहले मुकेश का गला दबाया और उसके बाद पत्थर से उसके सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद यह चारों आरोपी बिहार जाने की बजाय महाराष्ट्र चले गए, वहां से उन्हें गोवा जाना था लेकिन बद्दी की साइबर पुलिस व मानपुरा पुलिस उनकी लगातार ट्रैकिंग कर रही थी। जैसे ही यह चारों आरोपी महाराष्ट्र की जलगांव ट्रेन से उतरे तो वहां पर अपना फोन बेचने के फिराक में थे। इन चारों आरोपियों का गोवा के एक ठेकेदार से संपर्क हो चुका था। बद्दी पुलिस ने महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस के सहयोग से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।उधर, एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बद्दी पुलिस ने हत्या के ब्लाइंड मामले को सुलझाने बेहतर कार्य किया है।