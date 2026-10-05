Solan News: नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, ऑनलाइन मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम उपभोक्ताओं को देने वाली सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दे रहा है। इसके तहत अब लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। अब प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लोगों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।जन्म या मृत्यु से संबंधित जानकारी नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद उसे निगम ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। इसके बाद व्यक्ति किसी भी साइबर कैफे या संबंधित ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत बच्चे के जन्म की जानकारी नगर निगम कार्यालय में दर्ज करानी होगी। इसमें बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी।इसी तरह किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि, स्थान और अन्य आवश्यक जानकारियां निगम को देनी होंगी। प्रमाण पत्र बनने के बाद मेल के माध्यम से व्यक्ति को इसकी सूचना मिलेगी।इनसेटपहले से जारी ऑनलाइन सुविधाएंनगर निगम की ओर से पहले भी कई सुविधाएं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई हैं। इसमें संपत्ति कर, जल बिल, व्यापार लाइसेंस, भवन निर्माण अनुमतियां, कचरा संबंधी शिकायतें, शिकायत निवारण, भुगतान सेवाएं आदि प्रमुख हैं। सुविधाओं के लाभ के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर निगम कार्यालय में रजिस्टर होना अनिवार्य है।इनसेटडिजिटल निगम के लिए 50 लाख का बजटनगर निगम को डिजिटल बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में 50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत निगम की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसका लक्ष्य लोगों को डिजिटल मंच से जोड़ना है।कोटनगर निगम की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उपभोक्ता निगम के पोर्टल में जाकर सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जन्म और मृत्यु से जुड़े पुराने रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।- सुषमा शर्मा, महापौर, नगर निगम सोलन