Solan News: नौणी विवि में मिलेगी शहद की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सुविधा

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- कॉम्ब फाउंडेशन मिल यूनिट से तैयार होगी विशेष मोम की शीट, शहद उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मददसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अब मौनपालकों और किसान-बागवानों को शहद की प्रोसेसिंग व आधुनिक पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में दो मीट्रिक टन क्षमता वाला आधुनिक हनी प्रोसेसिंग प्लांट और अत्याधुनिक मधुमक्खी पालन प्रयोगशाला स्थापित की है। यहां मौनपालक व किसान उत्पादक कंपनियां शहद की प्रोसेसिंग, बॉटलिंग व लेबलिंग करवा सकेंगी। इसके साथ ही उन्हें आधुनिक पैकेजिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।प्लांट की प्रमुख विशेषता यहां स्थापित कॉम्ब फाउंडेशन मिल यूनिट है। इसके माध्यम से मधुमक्खियों के लिए विशेष मोम की शीट तैयार की जाएगी। इन शीट से मधुमक्खियों को पहले से तैयार छत्ते का आधार मिलेगा, जिससे उन्हें छत्ता बनाने में कम समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। वे पराग और मकरंद एकत्रित करने पर अधिक ध्यान दे सकेंगी और शहद उत्पादन बढ़ेगा। विश्वविद्यालय ये मोम की शीट मौनपालकों और बागवानों को उपलब्ध करवाएगा।नौणी विश्वविद्यालय का कीट विज्ञान विभाग मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विभाग ने सेब सहित विभिन्न फसलों में परागण सेवाओं को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता सुधारने में अहम योगदान दिया है। वर्ष 1980 से संचालित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की अखिल भारतीय समन्वित मधुमक्खी एवं परागणकर्ता अनुसंधान परियोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है।किसानों और बागवानों को मिलेगा लाभविश्वविद्यालय में मधुमक्खी पालन को लेकर लगातार उच्च स्तरीय शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे क्षेत्र के किसान-बागवानों और मौनपालकों को सीधे जोड़ा जा रहा है। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का शहद उपलब्ध करवाने के लिए दो मीट्रिक टन क्षमता का हनी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। यहां शहद की आधुनिक पैकेजिंग के साथ मोम की शीट भी तैयार होगी। -डॉ. एचएस बवेजा, कुलपति, नौणी विश्वविद्यालय