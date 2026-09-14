Solan News: समिति की गतिविधियों का रखा लेखाजोखा

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संवाद न्यूज एजेंसीअर्की (सोलन)। मानव कल्याण समिति अर्की की मासिक बैठक समिति के उपप्रधान रोशन लाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।समिति के लेखा परीक्षक सोहन लाल पाल ने सदस्यों को जानकारी दी कि आयकर विभाग ने समिति की गतिविधियों व लेखा-जोखा से संतुष्ट होते हुए धारा 354 के तहत स्वीकृति को और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इस प्रकार की छूट प्राप्त करने वाली यह क्षेत्र की एकमात्र संस्था है।इस मौके पर सचिव राजेश कपाटिया ने बताया कि समिति जल्द ही दिवंगत प्रभावती गौतम की पुण्य स्मृति में अर्की क्षेत्र की दावटी पंचायत में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करेगी। श्रीमती गौतम समिति की गतिविधियों में अत्यधिक रुचि रखती थी व समय-समय पर समिति को यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाती थी।समिति के संस्थापक डॉ संत लाल शर्मा ने कहा कि शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक रोगियों की जांच करेंगे व दवाएं, ब्लड टेस्ट सुविधा व ऐनकें मौके पर ही मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह समिति द्वारा आयोजित किया जाने वाला 20वां कैंप होगा। बैठक में प्रकाश चंद, प्रेम सिंह चौहान, नागेश भारद्वाज, गोपाल शर्मा व रोहित शर्मा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे।