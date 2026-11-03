Solan News: सोलन में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसरों में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराधों पर सुनवाई होगी। चेक बाउंस और वाहन चालान से जुड़े धन वसूली के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले भी इसमें शामिल किए जाएंगे। श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल से संबंधित मामले भी सुने जाएंगे। वैवाहिक विवाद और भूमि अधिग्रहण के मामलों पर भी सुनवाई होगी। वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वे मामले जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उनका भी लोक अदालत में निपटारा संभव है। इसके लिए 12 दिसंबर से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन या जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर किया जा सकता है। जिस अदालत में मामला विचाराधीन है, वहां भी आवेदन दिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

समझौते के आधार पर होगा मामलों का निपटारा