Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Issue a notification regarding increased wages for workers: Om Prakash

कामगारों को बढ़ी मजदूरी की अधिसूचना जारी करें : ओम प्रकाश

Sat, 07 Nov 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
निजी क्षेत्र के श्रमिकों के समर्थन में उतरा बीएमएस, आंदोलन की चेतावनी
विज्ञापन

सरकार ने 25 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा है की
संवाद न्यूज एजेंसी

दाड़लाघाट (सोलन)। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की सीमेंट उद्योग दाड़लाघाट इकाई ने प्रदेश सरकार और श्रम विभाग से निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बजट में घोषित 25 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकारी विभागों के दिहाड़ीदारों को बढ़ोतरी का लाभ मिल चुका है, जबकि निजी क्षेत्र के लाखों कामगार अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। देरी के कारण श्रमिकों के त्योहार भी फीके रहे।
अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा और अंबुजा सीमेंट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना में देरी को लेकर लेबर एन्फोर्समेंट ऑफिसर से दूरभाष पर बातचीत की गई थी। इस दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से फ्लोर वेज निर्धारित किए जाने के बाद ही प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।
विज्ञापन

बीएमएस पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि फ्लोर वेज निर्धारित करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन इसके बहाने प्रदेश के श्रमिकों का हक रोकना उचित नहीं है। महंगाई के दौर में सीमेंट उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक इस देरी से परेशान हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

ओमप्रकाश शर्मा और संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की कि एक अप्रैल 2026 से देय 25 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की अधिसूचना जल्द जारी की जाए। साथ ही निजी कंपनियों को अप्रैल से अब तक का पूरा एरियर एकमुश्त भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन किया जाएगा।

इस अवसर पर अंबुजा सीमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार, महामंत्री नरेश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष टेकचंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूपलाल, प्रेस रिपोर्टर गोविंद राम, कोषाध्यक्ष रुवेश कुमार सहित राकेश कुमार, दीपचंद, विनोद कुमार, शेर सिंह, भुवनेश्वर कुमार और नरेंद्र कुमार ने रोष जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed