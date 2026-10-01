Solan News: अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने परवाणू में बरसात से हुए नुकसान का लिया जायजा

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परवाणू (सोलन)। कसौली विधानसभा क्षेत्र में बरसात के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वीरवार शाम को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने दौरा किया। इस दौरान टीम ने परवाणू सहित क्षेत्र के अन्य प्रभावित स्थानों का निरीक्षण कर नुकसान की स्थिति का आकलन किया।गौरतलब है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में बरसात के कारण सबसे अधिक नुकसान परवाणू में हुआ था। भारी बारिश और आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड सहित अन्य विभागों को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंची थी। कई स्थानों पर सड़कें, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रभावित हुई थीं।एसडीएम कसौली कैप्टन महेंद्र प्रताप ने बताया कि अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया है। क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान परवाणू में हुआ था। संबंधित विभागों की ओर से नुकसान का विस्तृत आकलन कर तैयार की गई रिपोर्ट टीम को सौंप दी गई है। इस अवसर पर कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी, एसडीएम कसौली कैप्टन महेंद्र प्रताप, नायब तहसीलदार शकुंतला पटियाल, नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा, पार्षद और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।