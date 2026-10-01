यूजी के विद्यार्थियों को राहत : अब 4 अक्तूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म, एचपीयू ने बढ़ाई अंतिम तिथि
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम एडिप कोर्स, शास्त्री, बीबीए, बीसीए, बीबीए पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, बीपीए, बीएफए और बीएचएम के एनईपी में प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी अब चार अक्तूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर की विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि चार अक्तूबर तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम एडिप कोर्स, शास्त्री, बीबीए, बीसीए, बीबीए पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, बीपीए, बीएफए और बीएचएम के एनईपी में प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी अब चार अक्तूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद विद्यार्थियों को नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देना होगा। विश्वविद्यालय ने इसके अलावा बीबीए, बीसीए और बीबीए पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन के प्रथम सेमेस्टर री-अपीयर तथा तीसरे और पांचवें सेमेस्टर नियमित और री-अपीयर परीक्षाओं के फॉर्म भरने की तिथि भी चार अक्तूबर तक बढ़ाई है।
बीएफए प्रथम सेमेस्टर री-अपीयर और तीसरे, पांचवें तथा सातवें सेमेस्टर नियमित, री-अपीयर परीक्षाओं के लिए भी यही अंतिम तिथि तय की गई है। बीवॉक के प्रथम, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर नियमित और री-अपीयर परीक्षार्थी भी चार अक्तूबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों को विद्यार्थियों की पात्रता जांचने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कॉलेज आईडी के तहत उपलब्ध एडमिशन अप्रूवल फॉर एग्जाम फॉर्म फिलिंग सुविधा का इस्तेमाल करना होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पिछली अधिसूचना की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।