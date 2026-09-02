Solan News: नालागढ़ की अंदरोला खड्ड में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन

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संवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानसून सीजन के दौरान सरकार ने खड्डों व नालों में खनन पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद नालागढ़ की अंदरोला खड्ड में दिन-रात कथित तौर पर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। आरोप है कि खड्ड में जेसीबी मशीनों और टिपर के जरिए लगातार खनन हो रहा है। इतना ही नहीं खनन माफिया ने खड्ड के किनारे स्थित सरकारी भूमि को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रहे खनन के कारण अंदरोला खड्ड पर बने पुल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यदि इसी तरह खड्ड के आसपास से खनन जारी रहा तो पुल की नींव और आसपास की जमीन को नुकसान पहुंच सकता है।वहीं कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार हो रहे खनन से उनकी फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड्ड में हो रहे कटान के कारण उनकी फैक्ट्री की जमीन भी धीरे-धीरे कटने लगी है। उन्होंने प्रशासन और माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिन-रात जेसीबी और टिपरों की आवाजाही के बावजूद संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है।कोटउधर, जिला खनन अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि विभाग की टीम लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए धरपकड़ कर रही है। रात के समय मौके पर जाकर जेसीबी व टिपर को पकड़ कर उनके चालान किए जा रहे हैं।