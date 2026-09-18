Solan News: सुबाथू मेले के पहले दिन ही झूलों के नाम पर अवैध वसूली

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संवाद न्यूज एजेंसीसुबाथू (सोलन)। ऐतिहासिक एवं जिला स्तरीय श्री गुग्गा माड़ी मेले के पहले ही दिन झूलों के संचालकों पर तय दर से अधिक पैसे वसूलने के आरोप लगे हैं। मेले में मनोरंजन के प्रमुख साधन झूलों के टिकटों पर निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत सामने आने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में रोष है।मेला कमेटी के महासचिव मोहन बंगा के अनुसार, इस वर्ष मेले में झूलों के लिए 40 और 60 रुपये की दर निर्धारित की गई है। उनका आरोप है कि इसके बावजूद झूला संचालकों ने मेले के पहले दिन से ही निर्धारित दरों से अधिक वसूली शुरू कर दी। बच्चों के झूले के लिए 50 रुपये और बड़े झूले के लिए 70 रुपये प्रति व्यक्ति लिए जाने की शिकायत सामने आई।मेले में पहुंचे संदीप, निखिल, सूरज और अमित ने बताया कि उनसे निर्धारित दर से अधिक पैसे लिए गए। लोगों का कहना है कि झूला संचालकों की ओर से हर बार नियमों का पालन नहीं किया जाता और मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, जिससे मेले में आने वाले लोगों को परेशानी होती है।बुकिंग काउंटर पर नहीं लगाई दर सूचीशिकायत के दौरान झूलों के बुकिंग काउंटर पर निर्धारित दरों की सूची भी प्रदर्शित नहीं मिली। नियमानुसार प्रत्येक झूले के टिकट काउंटर पर मेला कमेटी की ओर से निर्धारित दर सूची स्पष्ट रूप से लगाना अनिवार्य है। लोगों का आरोप है कि दर सूची प्रदर्शित नहीं होने से श्रद्धालुओं को निर्धारित कीमत की जानकारी नहीं मिल पा रही है और इसका फायदा उठाकर अधिक राशि वसूली जा रही है।उधर, मामले में एसडीएम सोलन नीरजा शर्मा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि झूलों में हो रही अधिक वसूली को लेकर मेला कमेटी को निर्देश दिए गए हैं। कमेटी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि झूला संचालक निर्धारित दर के अनुसार ही शुल्क लें और लोगों से अतिरिक्त राशि की वसूली न हो।