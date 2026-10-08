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Solan News: स्क्रब टायफस के बढ़े मरीज, क्षेत्रीय अस्पताल में एक और मामला

Thu, 08 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:55 PM IST
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बुखार की शिकायत की जांच के बाद पॉजिटिव मिला मरीज, दो माह में जिले में आए 19 मामले
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स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाने की भी की जा रही है तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्क्रब टायफस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बुखार की शिकायत लेकर एक मरीज पहुंचा। जांच के बाद मरीज की रिपोर्ट स्क्रब टायफस पॉजिटिव पाई गई। मरीज की रिपोर्ट आने के बाद उसे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। यह मरीज जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। मरीज को कई दिनों से बुखार की शिकायत थी। इसके बाद वह उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचा था।
अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच के दौरान 10 मरीज स्क्रब टाइफस के संदिग्ध पाए गए थे। इनमें से एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन भी गंभीर हो गया है। अस्पताल पहुंचने वाले बुखार के मरीजों की चिकित्सकीय जांच के साथ आवश्यक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इससे समय रहते बीमारी की पहचान की जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि शीघ्र उपचार से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।
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वहीं मामलों की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल में स्क्रब टायफस से संक्रमित मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसमें संक्रमित मरीजों को अन्य रोगियों से अलग रखकर उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन मरीजों की संख्या और स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। आने वाले दिनों में यदि मामलों में वृद्धि होती है तो मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है। क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले दो माह में स्क्रब टायफस के करीब 19 मामले सामने आ चुके हैं। बरसात के बाद इस बीमारी के बढ़ने की आशंका रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में यह बीमारी ज्यादा होती है।
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कोट
प्रशासन की ओर से संदिग्ध मरीजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों को सभी मरीजों के नियमित टेस्ट करवाने और वार्ड में एडमिट कर उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। इलाज के बाद सुधार होने पर मरीजों को दवाएं देकर घर भेजा जा रहा है। -डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन
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