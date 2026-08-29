Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल में एक-एक डॉक्टर के सहारे पांच ओपीडी, मरीज परेशान

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उपचार करवाने के लिए भटकते रहे मरीज, डॉक्टरों की कमी बनी कारणअस्पताल प्रशासन से जल्द डॉक्टरों की भर्ती करने की मरीजों ने उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। शनिवार को एक दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल खुलने पर मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान अस्पताल की पांच मुख्य ओपीडी केवल एक-एक डॉक्टर के सहारे ही संचालित हुईं।शनिवार को मेडिसिन, आर्थो, नेत्र रोग, चर्म रोग और स्त्री रोग ओपीडी में केवल एक-एक डॉक्टर ही मौजूद थे। इसके चलते ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। अस्पताल में एक दिन की छुट्टी के बाद मरीजों की भीड़ अक्सर बढ़ जाती है। ऐसे समय में एक ओपीडी में दो या उससे अधिक डॉक्टरों का होना आवश्यक है। क्षेत्रीय अस्पताल में पर्ची काउंटर की तुलना में ओपीडी के बाहर अधिक भीड़ थी। स्त्री रोग ओपीडी में मौजूद एक डॉक्टर को आपातकालीन ड्यूटी पर भी रहना पड़ा। इस स्थिति में एक ही डॉक्टर को ओपीडी के साथ आपातकालीन वार्ड के मरीजों की भी जांच करनी पड़ी। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से डॉक्टरों के रिक्त पदों पर जल्द तैनाती की मांग की।क्षेत्रीय अस्पताल में रिक्त पदक्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉक्टरों के चार पद खाली पड़े हैं। प्रशासन ने इन पदों को भरने के लिए सरकार को मांग भेजी है। हालांकि, काफी समय से इन रिक्त पदों पर कोई चिकित्सक तैनात नहीं हुआ है। इस कारण मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।कोटचिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश पंवार ने बताया कि डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कमी के बावजूद मरीजों का नियमित उपचार किया जा रहा है। प्रशासन रिक्त पदों को जल्द भरने का प्रयास कर रहा है। इसका उद्देश्य मरीजों की परेशानी को कम करना है। - डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक1,561 / 25,000सोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। शनिवार को अस्पताल एक दिन की छुट्टी के बाद खुला, जिस कारण मरीजों की भीड़ भी अधिक रही। वहीं अस्पताल में शनिवार को पांच मुख्य ओपीडी केवल एक एक डॉक्टर के सहारे ही चलती रही। अस्पताल में मेडिसिन, आर्थो, नेत्र रोग, चर्म रोग और स्त्री रोग ओपीडी में केवल एक-एक डाॅक्टर ही मौजूद रहे। ऐसे में ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली।अस्पताल में एक दिन की छुट्टी होने के बाद मरीजों की भीड़ अकसर अधिक हो जाती है। ऐसे समय में मरीजों को देखने के लिए एक ओपीडी में दो या उससे अधिक डॉक्टरों का रहना काफी जरूरी हो जाता है। क्षेत्रीय अस्पताल में पर्ची काउंटर से अधिक भीड़ ओपीडी के बाहर देखने को मिली। वहीं स्त्री रोग ओपीडी में मौजूद एक डॉक्टर को ही आपातकालीन ड्यूटी पर भी रहना पड़ा। ऐसे में एक ही डॉक्टर को ओपीडी के मरीजों के साथ आपातकालीन वार्ड के मरीजों की भी जांच करनी पड़ी। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से मांग की कि रिक्त पदों पर जल्द ही डॉक्टरों की तैनाती करनी चाहिए।इनसेटक्षेत्रीय अस्पताल में चार पद पड़े रिक्तक्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉक्टरों के चार पद रिक्त पड़े हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें भरने के लिए सरकार को मांग भेजी गई है, लेकिन काफी समय से इन पदों पर कोई भी चिकित्सक तैनात नहीं किया गया है। ऐसे में मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही है।कोटअस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के सरकार को मांग भेजी गई है। डॉक्टरों की कमी के बाद भी मरीजों का नियमित रूप से उपचार किया जा रहा है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, ताकि मरीजों की परेशानी कम हो सके।- डॉ. राकेश पंवारचिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन