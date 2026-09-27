Solan News: सोलन डिपो से डीजल बस को भेजा नेरवा, एक और रूट प्रभावित

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सोलन डिपो की पहले ही भेजा है 13 बसों को दूसरे डिपो के लिएघटती बसों की संख्या के कारण कई गांव के लोग रहे रहे परेशानसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से सोलन डिपो से बसों को अन्य जिलों के डिपो में भेजा जा रहा है। इस कारण जिले के कई छोटे-बड़े रूट प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अब निगम की ओर से एक और डीजल बस को सोलन से नेरवा बस डिपो के लिए भेज दिया गया है। इस कारण अब सोलन डिपो के अंदर आने वाला एक और रूट प्रभावित हो गया है।सोलन बस डिपो से अभी तीन और डीजल बसों को दूसरे डिपो के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अभी कई और रूट प्रभावित हो सकते हैं। सोलन डिपो से पहले ही पांच इलेक्ट्रिक और सात डीजल बसों को चंबा और रामपुर डिपो के लिए भेज दिया गया है। इस कारण पहले ही जिले के कई रूट प्रभावित हो गए हैं। वहीं डिपो में बसों की हो रही कमी के कारण एक ही बस को दो रूटों पर चलाना पड़ रहा है। इस कारण रूटों पर समय को भी बदलना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को भी अपने आने-जाने के समय में बदलाव करना पड़ रहा है। डिपो के पास अब केवल 108 बसें बच गई है। इनमें से 15 नई इलेक्ट्रिक, दो पुरानी इलेक्ट्रिक और 91 डीजल बसें शामिल है। वहीं इनमें से रोजाना सोलन डिपो में करीब 10 बसें रिपेयर होने और मेंटेनेंस करवाने के लिए लाई जाती है। ऐसे में रूटों पर एक दिन में केवल करीब 98 बसें ही चल पाती है। वहीं डिपो के तहत आने वाले 108 रूटों में से रोजाना 10 रूट बसों की कमी के कारण प्रभावित होने लगे हैं।इनसेटसोलन शहर के अंदर चलने वाली एक इलेक्ट्रिक बस की काफी समय से बैटरी खराब पड़ी है, लेकिन निगम की ओर से अब तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। डिपो की ओर से नई बैटरी लगवाने के लिए डिमांड भेजी गई है। इसके बावजूद कई माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब एचआरटीसी का सोलन शहर के अंदर का भी एक रूट प्रभावित हो रहा है।कोटनिगम की ओर से अभी के समय अन्य डिपो में बसों की कमी को पूरा करने के लिए सोलन डिपो से बसों को भेजा जा रहा है। इससे डिपो के कई रूट प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि निगम की ओर से बसों की मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि बसों को अन्य रूटों पर भी चलाया जा सके। - तरसेम सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी डिपो, सोलन