Solan News: झाड़माजरी के शिव मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, ग्रामीणों ने आरोपी पकड़े

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र के झाड़माजरी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर के शिव मंदिर में रविवार को दिनदहाड़े चोरी की घटना सामने आई। आरोपियों ने मंदिर की गुल्लक तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिनदहाड़े मंदिर में चोरी की घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मंदिर परिसर में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।प्राचीन हनुमान मंदिर सेवा दल के प्रधान हरवंस ठाकुर और उपप्रधान रमेश मेशू ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि दिनदहाड़े मंदिर की गुल्लक तोड़कर नकदी चोरी होने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की।उधर, डीएसपी योगराज चंदेल ने बताया कि पुलिस की ओर से संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त की जाती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है।