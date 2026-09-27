Solan News: सिटी में आज

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कार्यक्रम : रोटरी क्लब नालागढ़ की ओर से तमड़ोह स्कूल में बच्चों के लिए लेखन सामग्री वितरण कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे से शुरू किया जाएगा।प्रदर्शन : उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन पूर्वाह्न 11:00 बजे किया जाएगा।बैठक : उपायुक्त कार्यालय में जिला व उपमंडल स्तरीय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगी।काम की बातओपीडीसुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकक्षेत्रीय अस्पताल सोलन :मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्रीऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतमसर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिलचर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंहस्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुरशिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोचनेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगीरेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैनईएनटी : डॉ. मोनिका सूदआपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।आपातकालीन नंबर : 01792-223638नोट :क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मनीष मित्तल, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी मौजूद रहेंगी।अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतिका तुलसी, डॉ. प्रिती शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।