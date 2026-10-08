Solan News: हिमाचल उत्सव की चौथी संध्या में गायक कुमार साहिल ने बांधा समां

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ठोडो मैदान सोलन में चल रहा है 22वां हिमाचल उत्सवसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। 22वें हिमाचल उत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में गायक कुमार साहिल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उपायुक्त मनमोहन शर्मा मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक साईं दत्तात्रेय विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों ने हिमाचल उत्सव को प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन बताया। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। पुलिस अधीक्षक साईं दत्तात्रेय ने जनता से चिट्ठे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील की। डायनामिक इंडिया युवा मंडल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।चौथी संध्या में कुमार साहिल ने हिंदी और पंजाबी गीतों की प्रस्तुति दी। उनके बैंड ने दर्शकों का मनोरंजन किया। पहाड़ी गायक प्रदीप शर्मा ने अपनी नाटियों से दर्शकों और अतिथियों को नचाया। कांगड़ी गायक मोहित गर्ग, गौरव पठानिया, हिंदी गायिका श्रुति, सिरमौर के गायक अमित शांडिल्य, केशव शर्मा और पहाड़ी गायिका रोशनी जस्टा के कार्यक्रम भी सराहे गए।कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों की पश्चिमी नृत्य प्रतियोगिता भी हुई। बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल, यूरो किड्स, एलिट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ब्राइट होराइजन पब्लिक स्कूल, दयानंद आदर्श विद्यालय, नटखट स्कूल और सोलन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। रंगमंच कलाकार सुनीता शर्मा और मंजू भारद्वाज ने प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया। राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता हिमाचल आइडल के दूसरे दौर में जूनियर और सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संगीत गुरु परमिंदर सिंह नामधारी और गायक सोनू भारद्वाज ने निर्णायक की भूमिका निभाई।मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पंकज सूद, उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा और महासचिव कीर्ति कौशल ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमेश शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल और जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोलन के प्रबंध निदेशक पंकज सूद भी मौजूद रहे।