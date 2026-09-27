Solan News: कालका-शिमला रेल ट्रैक पर कोटी टनल के पास पुलिया निर्माण शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल ट्रैक पर कोटी टनल के पास रेलवे बोर्ड ने पुलिया का निर्माण शुरू कर दिया है। यह पुलिया पहाड़ से आने वाले बारिश के पानी और मलबे से ट्रैक को होने वाले नुकसान को कम करेगी। हर साल मलबा आने से इस हिस्से में रेल ट्रैक प्रभावित होता है।रेलवे बोर्ड ठेकेदार के माध्यम से कंक्रीट की पुलिया का निर्माण करवा रहा है। इसे हाईवे की पुलिया से जोड़ा जाएगा, जिससे बारिश का पानी और मलबा पुलिया के रास्ते नीचे निकल सकेगा। पुलिया निर्माण के लिए भूमि की खुदाई और निशान लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है।इस बार परवाणू और कोटी में हुई भारी बारिश से रेल ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा था। गुम्मा और कोटी में ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण रेल विभाग ने कालका से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। फिलहाल ट्रेनें धर्मपुर हिमाचल रेल स्टेशन से शिमला तक चलाई जा रही हैं। इससे पहले भी रेल विभाग ने कोटी टनल के पास पहाड़ से आने वाली मिट्टी और मलबे को रोकने के लिए कंक्रीट के डंगे लगाए थे।