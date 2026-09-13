Solan News: तीन दिन से दोपहर बाद हो रही बारिश के बाद काली का टिब्बा पर ठंड

अचानक बढ़ी ठंड के कारण लोगों ने निकाले जैकेट और स्वेटरसंवाद न्यूज एजेंसीचायल(सोलन)। उपमंडल कंडाघाट के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। रोजाना दोपहर बाद हो रही तेज बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है।कंडाघाट के प्रसिद्ध करोल पर्वत और चायल के ऊंचाई वाले इलाकों विशेषकर काली का टिब्बा और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान के आसपास के क्षेत्रों में सर्द हवाओं का असर साफ देखने को मिल रहा है। अचानक तापमान गिरने से स्थानीय लोगों की दिनचर्या में बदलाव आ गया है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलमारियों से जैकेट, स्वेटर और गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। उधर, बारिश और बढ़ती ठंड का सीधा असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ा है। चायल और आसपास के मुख्य बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। क्षेत्र के स्थानीय निवासी अजय शर्मा, अजय कपूर, राजेश कुमार और संतोष कुमार ने बताया कि पिछले तीन दिनों से लगातार दोपहर बाद बारिश हो रही है। बारिश के कारण अचानक ठंड बढ़ गई है, जिससे बचाव के लिए अब गर्म कपड़े पहनना जरूरी हो गया है। मौसम के इस अचानक बदलाव से लोगों को सितंबर महीने में ही कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है।