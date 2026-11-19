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शिविर : यूको आरसेटी सोलन में फास्टफूड का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।



शिविर : दून के कंडोल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।



काम की बात



ओपीडी

सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :



मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री

ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा

सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल

चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह

स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर

शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी

नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी

रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन

ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद

आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

आपातकालीन नंबर : 01792-223638



नोट :

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा मौजूद रहेंगे।



अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. स्वाति तोमर और डॉ. शिवानी चवालटा जी छुट्टी पर रहेंगी।

भर्ती : पुलिस मैदान सोलन में पुलिस भर्ती प्रक्रिया सुबह 7:00 बजे शुरू होगी।