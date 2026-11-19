Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 20 Nov 2026 12:29 AM IST
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भर्ती : पुलिस मैदान सोलन में पुलिस भर्ती प्रक्रिया सुबह 7:00 बजे शुरू होगी।
शिविर : यूको आरसेटी सोलन में फास्टफूड का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
शिविर : दून के कंडोल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. स्वाति तोमर और डॉ. शिवानी चवालटा जी छुट्टी पर रहेंगी।
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शिविर : यूको आरसेटी सोलन में फास्टफूड का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
शिविर : दून के कंडोल में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. स्वाति तोमर और डॉ. शिवानी चवालटा जी छुट्टी पर रहेंगी।