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उपायुक्त कार्यालय के पास फंसी हुई है करीब 50 लाख रुपये की राशिसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। पानी के बिलों के भुगतान के लिए किश्तों की सुविधा देने के बावजूद सरकारी विभाग और अन्य डिफॉल्टर बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं। नगर निगम ने एक लाख रुपये या इससे अधिक के बकाया बिलों के भुगतान के लिए दो से तीन किश्तों की व्यवस्था की है। इसके बावजूद कई उपभोक्ता बिल जमा करवाने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने पहली किश्त जमा करवा दी है, लेकिन अब दूसरी किश्त देने में टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे डिफॉल्टरों को भी निगम अब नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।इन डिफॉल्टरों में मुख्य रूप से सरकारी कार्यालय और सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इनमें उपायुक्त कार्यालय और उसके साथ लगती कॉलोनियां, तहसील कार्यालय और उसके आवासीय परिसर, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कार्यालय और सरकारी आवासों के अलावा क्षेत्रीय अस्पताल शामिल हैं। सरकारी कार्यालयों पर नगर निगम का करीब 1.22 करोड़ रुपये पानी के बिलों के रूप में बकाया है। इनमें उपायुक्त कार्यालय सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। कार्यालय पर ही 50.45 लाख रुपये की देनदारी है। वहीं, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पर भी करीब 32 लाख रुपये के पानी के बिल लंबित हैं। हैरानी की बात है कि निगम की ओर से बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद सरकारी विभागों से बकाया राशि की पूरी वसूली नहीं हो पा रही है।इनसेटबकाया वसूली नहीं होने से विकास कार्य भी प्रभावितनगर निगम को पानी की खरीद, पाइपों के रखरखाव, पाइपलाइन की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए बजट की जरूरत होती है। ऐसे में सरकारी विभागों से समय पर पानी के बिलों की वसूली नहीं होने से निगम की आय प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, आम उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए निगम कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सरकारी विभागों से भी बकाया वसूली के लिए सख्ती बरतने की जरूरत है।कोटनगर निगम की ओर से पानी के बकाया बिलों की वसूली के लिए सरकारी कार्यालयों सहित अन्य उपभोक्ताओं को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कई उपभोक्ता कनेक्शन कटने के डर से पहली किश्त जमा करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी किश्त जमा करवाने में टालमटोल कर रहे हैं। सरकारी विभागों को भी चेतावनी दी गई है। जल्द ही इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। - सुषमा शर्मा, महापौर, नगर निगम