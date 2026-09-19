Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 20 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
प्रतियोगिता : राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कांपलेक्स कुमारहट्टी में ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
बैठक: कुनिहार में हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसेज लीग कुनिहार इकाई की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
शिविर : दाड़लाघाट की रौड़ी पंचायत में अंबुजा फाउंडेशन की ओर से पूर्वाह्न 11:00 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया जाएगा।
काम की बात
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. शुभांगी शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन
बैठक: कुनिहार में हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसेज लीग कुनिहार इकाई की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
शिविर : दाड़लाघाट की रौड़ी पंचायत में अंबुजा फाउंडेशन की ओर से पूर्वाह्न 11:00 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया जाएगा।
काम की बात
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. शुभांगी शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच मौजूद रहेंगे।