Solan News: सिटी में आज

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बैठक: कुनिहार में हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसेज लीग कुनिहार इकाई की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।



शिविर : दाड़लाघाट की रौड़ी पंचायत में अंबुजा फाउंडेशन की ओर से पूर्वाह्न 11:00 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया जाएगा।



काम की बात





आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

आपातकालीन नंबर : 01792-223638







नोट :



क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. शुभांगी शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. राजू कटोच मौजूद रहेंगे।

प्रतियोगिता : राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कांपलेक्स कुमारहट्टी में ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।