Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 05 Sep 2026 12:20 AM IST
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प्रतियोगिता : जिला स्तरीय छात्र अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता धर्मपुर स्कूल में सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
मेला : कंडाघाट में पारंपरिक मेला गुग्गामाड़ी का आयोजन किया सुबह 10:00 बजे किया जाएगा।
बैठक : हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक पैरागॉन होटलमें पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
समापन : चायल के परमहंस संन्यास आश्रम मिहाणी में चल रही श्रीराम कथा का समापन दोपहर 1:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल शर्मा
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सौरभ शांडिल, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. चारु सिंह और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतिका तुलसी, डॉ. शिवानी चवालटा और डॉ. मीना मित्तल छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
मेला : कंडाघाट में पारंपरिक मेला गुग्गामाड़ी का आयोजन किया सुबह 10:00 बजे किया जाएगा।
बैठक : हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक पैरागॉन होटलमें पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
समापन : चायल के परमहंस संन्यास आश्रम मिहाणी में चल रही श्रीराम कथा का समापन दोपहर 1:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल शर्मा
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. सौरभ शांडिल, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. चारु सिंह और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतिका तुलसी, डॉ. शिवानी चवालटा और डॉ. मीना मित्तल छुट्टी पर रहेंगी।