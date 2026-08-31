Solan News: सिटी में
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 01 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
प्रभात फेरी : सुबाथू में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर प्रभाव फेरी सुबह 4:00 बजे निकाली जाएगी।
शिविर : यूको आरसेटी सोलन में महिलाओं के लिए महिला टेलर का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : अर्की के भूमती में अंडर-19 खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 3:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. नीतिका तुलसी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. मीना मित्तल और डॉ. रजत चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
शिविर : यूको आरसेटी सोलन में महिलाओं के लिए महिला टेलर का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : अर्की के भूमती में अंडर-19 खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 3:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. नीतिका तुलसी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. शिवानी चवालटा, डॉ. मीना मित्तल और डॉ. रजत चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।