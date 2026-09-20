Solan News: सोलन-शामती बाईपास की बदहाली और बंद पड़ी डिस्पेंसरी को लेकर प्रदेश सरकार पर बरसी भाजपा

सोलन तहसील में प्रमाण पत्रों के लिए भटक रही जनता, भाजपा ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनीसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। प्रदेश कांग्रेस सरकार के कथित जनविरोधी कार्यकाल, सोलन-शामती बाईपास की दयनीय स्थिति और सोलन तहसील में आम जनता को हो रही परेशानियों के विरोध में भाजपा ने हुंकार भरी है। शामती स्थित काली माता मंदिर के पास से एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप ने प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा।उन्होंने कहा कि सोलन की जनता लंबे समय से मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसे लेकर तनिक भी गंभीर नजर नहीं आ रहे। उन्होंने सोलन-शामती बाईपास की जर्जर हालत का प्रमुखता से मुद्दा उठाते हुए कहा कि खस्ताहाल सड़क के कारण आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से बाईपास की मरम्मत कार्य में तेजी लाने की मांग की। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात करे तो पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शामती क्षेत्र के निवासियों के लिए डिस्पेंसरी खोली गई थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर किस मंशा से इस स्वास्थ्य सुविधा को बंद किया गया और इसे दोबारा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आम जनता को आय प्रमाण पत्र जैसे छोटे-छोटे दस्तावेज के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है। विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डॉ. कश्यप ने कहा कि शहर में एक सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर 18 लाख रुपये खर्च दिखाए गए हैं, जबकि इस कार्य की वास्तविक लागत 4 से 5 लाख रुपये के आसपास होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यदि सोलन की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ और जनता को राहत नहीं मिली, तो भाजपा उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।