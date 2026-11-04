फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   awareness camp in solan

Solan News: तंबाकू के बताए दुष्प्रभाव, दूर रहने की दिलाई शपथ

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
सोलन। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत नगर निगम में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। जिला चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉ. योगेश गुप्ता ने तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ और तंबाकू मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। गुप्ता ने लोगों से अपने परिवारों और समुदायों में भी जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने पर जोर दिया। प्रतिभागियों ने तंबाकू उत्पादों से दूर रहने की शपथ ली। उन्होंने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 को सफल बनाने में अपना सहयोग देने का संकल्प भी लिया। यह पहल हिमाचल प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने के प्रयासों को सुदृढ़ करने का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed