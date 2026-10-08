Solan News: भाजपा ने निकाली रैली, सरकार पर विकास के लिए बजट न देने का आरोप

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पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा नेता डॉ. राजीव सैजल ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार की ओर से हर विकास कार्य के लिए फंड की कमी का हवाला दिया जा रहा है। परवाणू और कसौली के विकास के साथ-साथ सड़कों के निर्माण और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। सैजल ने कहा कि वर्ष 2007 में विधायक बनने के बाद उनके कार्यकाल में विधायक प्राथमिकताओं के तहत कसौली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का विस्तार किया गया। इसके अलावा डिग्री कॉलेज, कसौली में एसडीएम कार्यालय और परवाणू में सब-तहसील जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी क्षेत्र को उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को बंद करने का भी आरोप लगाया। सहजल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके कार्यकाल में खोले गए करीब 15 स्वास्थ्य संस्थान बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि बजट की कमी के कारण क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार से परवाणू और कसौली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जल्द ही शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर फंड उपलब्ध करवाने की मांग उठाई जाएगी। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर, कसौली मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त अत्री, नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा, पार्षद, पूर्व पार्षद, पूर्व पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।