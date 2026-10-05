Solan News: बद्दी में 5.100 किलो चूरापोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
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गुप्त सूचना पर पुलिस की स्पेशल एक्स टीम ने खनोआ गांव में मारा छापा
आरोपी के घर से बेड के अंदर छिपाकर रखा था चूरापोस्त बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में अवैध नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की स्पेशल एक्स टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने खनोआ गांव में एक रिहायशी मकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 5.100 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की स्पेशल एक्स टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि खनोआ गांव निवासी दारा सिंह ने अपने मकान में भारी मात्रा में चूरापोस्त छिपाकर रखा है। पुलिस टीम ने दबिश दी और मकान की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान जब पुलिस टीम ने आरोपी के कमरे में रखे बेड की जांच की, तो उसमें 5.100 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। आरोपी दारा सिंह के खिलाफ पुलिस थाना नालागढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
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आरोपी के घर से बेड के अंदर छिपाकर रखा था चूरापोस्त बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में अवैध नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की स्पेशल एक्स टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने खनोआ गांव में एक रिहायशी मकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 5.100 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की स्पेशल एक्स टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि खनोआ गांव निवासी दारा सिंह ने अपने मकान में भारी मात्रा में चूरापोस्त छिपाकर रखा है। पुलिस टीम ने दबिश दी और मकान की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान जब पुलिस टीम ने आरोपी के कमरे में रखे बेड की जांच की, तो उसमें 5.100 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। आरोपी दारा सिंह के खिलाफ पुलिस थाना नालागढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
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