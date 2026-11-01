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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Absconding accused in Rs 62,000 liquor shop robbery arrested from Shimla

Solan News: ठेके से 62 हजार की लूट का भगोड़ा आरोपी शिमला से गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 01:12 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 02 Nov 2026 01:12 AM IST
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जिला पुलिस की पीओ सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई
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अदालत ने भी इसी साल अगस्त में घोषित किया था भगोड़ा, , 2018 से चल रहा था फरार

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन पुलिस की पीओ सेल की टीम ने लूट के आठ साल पुराने मामले में फरार चल रहे भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शिमला जिले के खोलीघाट क्षेत्र से दबोचा गया। अदालत में पेश न होने पर उसे 27 अगस्त 2026 को भगोड़ा घोषित किया गया था।

पुलिस के अनुसार, मामला वर्ष 2018 का है। 25 जनवरी 2018 को पुलिस थाना कंडाघाट में धारा 392, 457 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी जतिन नेगी उर्फ जितेंदर निवासी गांव जाहू डीम, डाकखाना जाहू, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर कंडाघाट स्थित एक शराब के ठेके से 62 हजार रुपये लूटे थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। जांच पूरी होने
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