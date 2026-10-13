सोलन: कच्चे माल के बढ़ते दामों से गत्ता उद्योग बेहाल, पांच दिन रहेंगे बंद

उद्योगपतियों ने कहा कि क्राफ्ट पेपर के अलावा गोंद, सिलाई तार, रंग, माल ढुलाई, एलपीजी और मजदूरी की लागत में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद ग्राहक कंपनियां पुराने दरों पर ही माल की आपूर्ति करने का दबाव बना रही हैं। वे कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं हैं। उद्योगपति जुलाई से ही भारी नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन अब घाटे में उत्पादन जारी रखना संभव नहीं रह गया है। उद्योगपतियों के अनुसार कारखानों में पेपर का पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है। बढ़ी हुई कीमतों पर नया पेपर खरीदने की आर्थिक क्षमता भी नहीं बची है। कच्चे माल की कमी के कारण मजदूर काफी समय से खाली बैठने को मजबूर हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि दो-तीन दिन पहले हरियाणा के सोनीपत में उत्तर भारत के छह राज्यों के गत्ता उद्योगपतियों की बैठक हुई थी।