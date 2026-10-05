सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण: घर की कितनी कमाई, कितना कर्ज, परिवारों से पूछेगी सरकार

कृषि परिवारों की स्थिति आकलन के लिए किन्नौर के यांगपा, रोहड़ू के कंडा और पांवटा साहिब के मिश्रवाला गांव चुने गए हैं। वहीं असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के सर्वेक्षण में सुन्नी, दाड़लाघाट, बद्दी, कुमारसैन, पांवटा साहिब, पच्छाद, किन्नौर और शिमला शहरी क्षेत्र के चयनित गांवों और प्रतिष्ठानों से जानकारी ली जाएगी। रोजगार और श्रम बाजार से जुड़ा ब्योरा सोलन, पच्छाद, सुन्नी, बद्दी, पांवटा साहिब और जुब्बल शहरी क्षेत्रों में जुटाया जाएगा। कृषि सर्वेक्षण के तहत शिमला, सोलन और सिरमौर में फसल कटाई प्रयोगों का निरीक्षण होगा। वहीं सीपीआई के लिए काजा, किलबा, रामपुर, शिमला, गढ़खल, बठेद, नालागढ़ और पांवटा साहिब में नियमित मूल्य संग्रह किया जाएगा। बद्दी शहरी क्षेत्र में नगरीय ढांचा सर्वेक्षण भी प्रस्तावित है।