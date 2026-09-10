Sirmour News: फैक्टरी में काम करने गया युवक लापता
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:36 PM IST
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। भाटावाली में एक फैक्टरी में काम करने आया युवक लापता हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में माशु निवासी अजय कुमार ने बताया कि उसका भाई अनिल कुमार 31 अगस्त को पांवटा साहिब की एक फैक्टरी में काम करने आया था। उसी दिन बद्रीपुर में उसकी बड़े भाई नरेंद्र कुमार से मुलाकात हुई। अनिल ने बताया था कि वह भाटावाली में एक युवक के साथ कमरा लेकर रहेगा। अजय ने बताया कि तीन सितंबर को अनिल ने फोन पर बताया था कि वह द्वारिकाधीष फैक्टरी में दोबारा काम पर लग गया है और छुट्टी होने पर घर आएगा। इसके बाद उसका मोबाइल बंद आ रहा है। फैक्टरी में पता करने पर जानकारी मिली कि अनिल काम पर लौटा ही नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। संवाद
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पुलिस को दी शिकायत में माशु निवासी अजय कुमार ने बताया कि उसका भाई अनिल कुमार 31 अगस्त को पांवटा साहिब की एक फैक्टरी में काम करने आया था। उसी दिन बद्रीपुर में उसकी बड़े भाई नरेंद्र कुमार से मुलाकात हुई। अनिल ने बताया था कि वह भाटावाली में एक युवक के साथ कमरा लेकर रहेगा। अजय ने बताया कि तीन सितंबर को अनिल ने फोन पर बताया था कि वह द्वारिकाधीष फैक्टरी में दोबारा काम पर लग गया है और छुट्टी होने पर घर आएगा। इसके बाद उसका मोबाइल बंद आ रहा है। फैक्टरी में पता करने पर जानकारी मिली कि अनिल काम पर लौटा ही नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। संवाद
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