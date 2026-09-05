Sirmour News: बारिश से शांति कॉलोनी में भर रहा पानी

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। शहर के वार्ड नंबर-11 की शांति कॉलोनी में बरसात के दौरान जलभराव लोगों के लिए परेशानी का कारण बना है। बारिश होते ही कॉलोनी की गलियां पानी से भर जाती हैं। इससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नगर परिषद और प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान न होने पर स्थानीय लोगों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखित शिकायत भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।स्थानीय निवासी राजेश गुप्ता बबलू, एनएस भंडारी, जेएस रावत, विनय गुप्ता, पदम गर्ग, डॉ. एमआर चौहान, सुनीता, बलवंत शाही, गुरप्रीत सिंह, सुभाष और राजू ने बताया कि बरसात शुरू होते ही वार्ड की गलियों में पानी जमा हो जाता है। इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को आवाजाही में परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर नालियां खुली हैं। जलभराव के दौरान इनमें गिरने से दोपहिया वाहन चालक और राहगीर चोटिल भी हो चुके हैं।लोगों के अनुसार जलभराव से संबंधित वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं। नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद इसका समाधान नहीं हुआ। लोगों ने मुख्य सचिव से नगर परिषद को जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की है।लोगों का कहना है कि लंबे समय तक पानी जमा रहने से डेंगू, मलेरिया, उल्टी-दस्त और अन्य जलजनित रोगों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि करीब एक दशक से चली आ रही समस्या का समाधान अब केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि स्थायी व्यवस्था कर किया जाना चाहिए।