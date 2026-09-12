Sirmour News: महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करने पर जोर

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्गा वाहिनी पांवटा साहिब नगर की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, संस्कार, आत्मविश्वास और संगठनात्मक भागीदारी को मजबूत करने के साथ आगामी गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक दुर्गा वाहिनी जिला सिरमौर की जिला संयोजिका सीमा देवी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत के मठ-मंदिर एवं अर्चक-पुरोहित संपर्क प्रमुख तथा मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी जिला सिरमौर के पालक अधिकारी दीपक भंडारी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं और कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, संगठन के इतिहास तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी।दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका सीमा देवी ने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना के साथ आत्मविश्वास और संस्कारों को मजबूत करना संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें संगठित कर सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को और बढ़ाया जा सकता है।बैठक में आगामी माह में जिला सिरमौर के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होने वाली महिला बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही नवीन दायित्व सौंपने और संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई।बैठक में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी जिला संरक्षिका दीक्षा ऊषा देवी के अलावा पूनम गुप्ता, लिली गुप्ता, सरोज सैनी, रक्षा मिट्ठू भंडारी, नीलम चौधरी, अनूपा शर्मा, सरिता बंगवाल, शकुंतला, अनीता नेगी, सोनिया कुमारी, अनुराधा, नरेश कौर, पूजा राणा, बाला तोमर और रीना शांडिल सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं।