Sirmour News: सिरमौर की मंडियों की बदलेगी सूरत, अदरक-लहसुन के लिए बनेगा सीए स्टोर

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कृषि मंडियों में आधुनिक ग्रेडिंग मशीनों से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक की तैयारीनाहन और राजगढ़ मंडियां ई-नाम पोर्टल से जुड़ीं, जर्जर भवनों का होगा जीर्णोद्धार और मंडियों में सुधरेंगी मूलभूत सुविधाएंसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। सिरमौर की कृषि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर आधुनिक तकनीक तक बड़े बदलाव की तैयारी है। जिले में अदरक और लहसुन के सुरक्षित भंडारण के लिए सीए स्टोर बनाया जाएगा, जबकि टमाटर की छंटाई और पैकेजिंग को बेहतर बनाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम अपग्रेड होगा। नाहन और राजगढ़ कृषि मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा मंडियों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार, प्रांगण को पक्का करने, शेड निर्माण और पेयजल सुविधाओं में सुधार की योजना है। इन विकास कार्यों का उद्देश्य किसानों को फसल बेचने के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाना और उनकी उपज को गुणवत्ता के अनुरूप उचित दाम दिलाने में मदद करना है।राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सब्जी मंडी सहित जिले की कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडियों में उपलब्ध सुविधाओं और कृषि विपणन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले की मंडियों की दशा और दिशा सुधारने के लिए जल्द कार्य शुरू किए जाएंगे।हिमाचल प्रदेश की मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक अधिक होने के कारण ग्रेडिंग और पैकेजिंग में दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए मंडियों में आधुनिक ग्रेडिंग मशीनें स्थापित करने की तैयारी है। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि मशीनों से टमाटर की गुणवत्ता के आधार पर छंटाई आसान होगी। इससे किसानों को अपनी उपज की बेहतर पैकेजिंग करने और बड़े बाजारों में गुणवत्ता के अनुरूप दाम हासिल करने में मदद मिलेगी।अदरक-लहसुन के भंडारण को मिलेगी सुविधासिरमौर में अदरक और लहसुन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन उचित भंडारण व्यवस्था नहीं होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिले में नियंत्रित वातावरण वाले (सीए) स्टोर का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों को फसल सुरक्षित रखने और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बिक्री की योजना बनाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।कृषि उपज के विपणन को डिजिटल माध्यम से बढ़ावा देने के लिए नाहन और राजगढ़ कृषि मंडियों को ई-नाम पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इससे किसानों को देश की अन्य मंडियों से जुड़ने और अपनी उपज के विपणन के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी।पक्के प्रांगण, शेड और पेयजल सुविधाओं पर भी जोरमंडियों में केवल आधुनिक तकनीक ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाने की तैयारी है। मंडी प्रांगण को पक्का करने, शेड निर्माण, पेयजल व्यवस्था सुधारने और जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मंडियों का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को फसल बेचने के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकें।