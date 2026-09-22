Sirmour News: युवाओं को आपदा से निपटने, प्राथमिक उपचार देने और सुरक्षात्मक तकनीक बताई

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खोज एवं बचाव, फर्स्ट एड, सीपीआर और पट्टियां और गांठें बांधने का अभ्यास करायासंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब/पुरुवाला (सिरमौर)। खंड विकास अधिकारी पांवटा के माध्यम से आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में ग्राम पंचायत अजोली में युवा कार्य बल के स्वयंसेवियों के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर युवाओं को आपदा से निपटने, प्राथमिक उपचार देने और सुरक्षात्मक तकनीकों में कुशल बनाना है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके।बता दें कि जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में ग्राम पंचायत अजोली (बीडीओ कार्यालय पांवटा साहिब के तहत) में युवा कार्य बल स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है।ये शिविर बुधवार शाम पांच बजे तक संचालित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर युवाओं को आपदा से निपटने, प्राथमिक उपचार देने और सुरक्षात्मक तकनीकों में कुशल बनाना है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। तीन दिवसीय प्रशिक्षण में अब तक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने स्वयंसेवियों का पंजीकरण और स्वागत किया गया। इसके बाद प्रथम सत्र में बीडीओ और डीडीएमए के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य भाषण प्रस्तुत किए गए। वन विभाग के सहयोग से युवाओं को वनों में लगने वाली आग के कारण, उसकी रोकथाम, प्रबंधन और सुरक्षात्मक तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।दूसरे सत्र में अग्निशमन विभाग द्वारा आग के प्रकार, अग्निशामक यंत्रों के उपयोग और फायर सेफ्टी का लाइव डेमो दिया जा रहा है। इसके साथ ही होम गार्ड्स की टीम द्वारा खोज एवं बचाव, मेडिकल फर्स्ट एड, सीपीआर और पट्टियां व गांठें बांधने का व्यावहारिक अभ्यास कराया जा रहा है।बुधवार को अंतिम सत्र में स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ युवाओं को मेडिकल फर्स्ट एड, ट्राइएज और दम घुटने की स्थिति से निपटने के तरीके सिखाएंगे। इसके अतिरिक्त अस्पताल प्रबंधन और निवारक उपायों के तहत हार्ट अटैक, डेंगू तथा सांप के काटने जैसे गंभीर मामलों में बरती जाने वाली सावधानियों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अंत में सफल प्रतिभागियों को बीडीओ और डीडीएमए द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर विदाई दी जाएगी।