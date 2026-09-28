Sirmour News: बारिश से बदला मौसम, जिले में तीन सड़कें बंद

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एनएच पर पत्थर गिरने से वाहन चालकों को परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश के कारण जिले में तीन सड़कें बंद हो गईं। इनमें नाहन मंडल की दो और संगड़ाह मंडल की एक सड़क शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर फिसलन बढ़ने से आवाजाही भी प्रभावित हुई। बारिश के चलते लहसुन की बोआई का काम भी रुक गया।बारिश के दौरान नाहन-कुमारहट्टी और पांवटा-शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पत्थर गिरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बड़े स्तर पर यातायात बाधित नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ी मार्गों पर पत्थर और फिसलन के कारण वाहन चालकों को सावधानी से सफर करना पड़ा। सोमवार सुबह कई घंटे हुई बारिश के बाद नाहन सहित जिले के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया।आसमान में दिनभर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट महसूस की गई। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए। रविवार से ही मौसम में ठंडक बनी हुई थी, लेकिन सोमवार को बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण दैनिक गतिविधियां और कृषि कार्य प्रभावित हुए। लहसुन की बोआई के सीजन में लगातार बारिश होने से खेतों में काम रुकने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।