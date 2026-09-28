Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:41 AM IST
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आज के कार्यक्रम
पीटीए गठन : पीजी कॉलेज नाहन में सुबह 11:00 बजे आम सभा में पीटीए की नई कार्यकारिणी का गठन।
समापन: नाहन के टेबल टेनिस हाल में दोपहर बाद 2:00 बजे जिला स्तरीय टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता का समापन।
आम सभा: पांवटा साहिब में शाम 5:00 बजे दून पहाड़ी संगठन की आम सभा का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 1 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे राजगढ़ ड्राइविंग टेस्ट होंगे।
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पीटीए गठन : पीजी कॉलेज नाहन में सुबह 11:00 बजे आम सभा में पीटीए की नई कार्यकारिणी का गठन।
समापन: नाहन के टेबल टेनिस हाल में दोपहर बाद 2:00 बजे जिला स्तरीय टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता का समापन।
आम सभा: पांवटा साहिब में शाम 5:00 बजे दून पहाड़ी संगठन की आम सभा का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 1 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे राजगढ़ ड्राइविंग टेस्ट होंगे।