Sirmour News: गणपति बप्पा मोरिया....के उद्घोष से गूंजा नाहन शहर

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गणपति बप्पा मोरिया....के उद्घोष से गूंजा नाहन शहरनाहन में गाजे-बाजे के साथ निकली गजानन की सवारीनव युवक मंडल नाहन कर रहा चार दिन का आयोजनसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। नाहन में रविवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। शहर में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नवयुवक मंडल नाहन ने शहर में गणपति बप्पा की शोभायात्रा भी निकाली। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से शहर गूंज उठा। रथ पर सवार भगवान श्री गणेश की की ऊंची मूर्ति के आगे श्रद्धालु पूरी तरह से नतमस्तक दिखे। हालांकि सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण शोभायात्रा समय पर नहीं शुरू की जा सकी, बावजूद इसके आयोजकों के जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई।शोभायात्रा गोबिंदगढ़ मोहल्ला से शुरू हुई। शोभायात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई जो कि कच्चा टैंक, छोटा चौक, बड़ा चौक, गुन्नूघाट, माल रोड से होते हुए हिंदू आश्रम पहुंची, जहां भगवान गणेश के लिए भव्य पंडाल लगाया गया। यहां पूरी आस्था के साथ भगवान श्री गणेश को लाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश को प्रसाद लगाया। शाम के समय श्रीगणेश भगवान की आरती व भजन संध्या का आयोजन किया गया।इस मौके पर नवयुवक मंडल के प्रधान अमिल अग्रवाल उर्फ बिल्ला, बुद्धि वल्लभ, अनिल शर्मा उर्फ टिप्पू, संजीव कश्यप, नीरज जैन, अजय बंसल समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे पूर्व बड़ा चौक में शोभा यात्रा के पहुंचने पर भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल नाहन ने रथ यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत भी किया।प्रधान अमिल अग्रवाल ने बताया कि 14 सितंबर को सुबह 11 बजे पूजा अर्चना के बाद हिंदू आश्रम में गणपति महाराज को स्थापित किया जाएगा। जिसके बाद भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। शाम को पांच बजे से भजन मंडली गणेश भगवान की स्तुति और गुणगान करेगी।आयोजन स्थल हिंदू आश्रम में 15 सितंबर को सुबह 11 बजे रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। देर शाम 5 बजे से 10 बजे तक भजन संध्या होगी। इसमें बिलासपुर से आए गायक राजेश बबलू श्री गणेश का गुणगान करेंगे। अंतिम दिन 16 सितंबर को सुबह 11 बजे भगवान गणेश को हिंदू आश्रम से श्री पांवटा साहिब स्थित यमुना जी में मूर्ति को विसर्जित के लिए ले जाया जाएगा।