Sirmour News: मेडिकल कॉलेज के पुरुष सर्जिकल वार्ड में पहुंचा बारिश का पानी

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-कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम न होने से खुली व्यवस्थाओं की पोलसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। रविवार को एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने मेडिकल कॉलेज नाहन और नगर परिषद के वार्ड नंबर दो स्थित यशवंत विहार कॉलोनी में व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। मेडिकल कॉलेज सर्जिकल वार्ड में जहां पानी घुस गया, वहीं यशवंत विहार कॉलोनी में उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने से लोगों के घरों की बेसमेंट में पानी भरा गया।दरअसल, रविवार दोपहर को नाहन शहर और इसके आसपास मूसलाधार बारिश हुई। मेडिकल कॉलेज के पुरुष सर्जिकल वार्ड में छत और बाहर से पानी अंदर पहुंचा। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड में पानी आने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हुई। कुछ समय तक वार्ड में पानी की स्थिति बनी रही।इससे पहले भी बारिश के दौरान मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी कक्ष के ऊपर वाली मंजिल में पानी पहुंचने की स्थिति सामने आ चुकी है। मेडिकल कॉलेज का नया भवन अभी निर्माणाधीन है और अस्पताल पुराने क्षेत्रीय अस्पताल भवन में संचालित हो रहा है। ऐसे में बारिश के दौरान पुराने भवन के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचने से मरीजों और अस्पताल स्टाफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।उधर, नगर परिषद के वार्ड नंबर दो स्थित यशवंत विहार कॉलोनी में भी तेज बारिश के बाद कई घरों की बेसमेंट में पानी भर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क और ग्रीन पार्क से भारी मात्रा में पानी बहकर कॉलोनी की ओर आया। कॉलोनी में बना नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी का बहाव रिहायशी मकानों की ओर हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश के दौरान पानी सड़कों से होते हुए रिहायशी मकानों की ओर पहुंच जाता है। लोगों ने नगर परिषद से नाले की मरम्मत करवाने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।वार्ड नंबर दो के पार्षद नरेंद्र तोमर ने बताया कि यशवंत विहार कॉलोनी में ड्रेनेज की समस्या है और इसे नगर परिषद के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के निर्माण के समय संबंधित बिल्डर की ओर से ड्रेनेज, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गईं। इसके चलते बरसात के दौरान लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है।जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण मोगीनंद स्थित मारकंडा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। खास बात यह रही कि मोगीनंद और कालाअंब में मौसम साफ रहने के बावजूद नदी में पानी का बहाव बढ़ा। ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश का असर नदी के जलस्तर पर देखने को मिला।