Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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जांच : नाहन शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10:00 बजे से 0 से पांच वर्ष के बच्चों की लंबाई और भार की जांच।



स्थापना : नाहन के हिंदू आश्रम में सुबह 11:00 बजे पूजा-अर्चना के बाद गणपति महाराज की मूर्ति की स्थापना।



शब्द उत्सव: पीजी कॉलेज नाहन में हिंदी दिवस पर सुबह 11:00 बजे शब्द उत्सप कार्यक्रम का आयोजन





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।

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आज के कार्यक्रम