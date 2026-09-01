Sirmour News: चरस मामले में जांच अधिकारी की गवाही

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उन्होंने बताया कि बरामद चरस व दस्तावेज थाना प्रभारी को सौंपे गए तथा आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। बाद में एसएफएसएल रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज प्राप्त कर चालान तैयार किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह में आरोपी के घर व दुकान की तलाशी, मोबाइल की सीएएफ-सीडीआर तथा स्वतंत्र गवाहों से जुड़े सवाल उठाए। जांच अधिकारी ने इन आरोपों से इनकार किया। संवाद