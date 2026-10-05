Sirmour News: जामली-रोनहाट-हरिपुरधार सड़क की टारिंग शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
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विकास की बात
1.53 करोड़ से सुधरेंगे दोनों सड़क मार्ग, गड्ढों से वाहन चालकों को मिलेगी राहत
दर्जनों पंचायतों के हजारों लोगों को होगा सीधा लाभ, किसानों और व्यापारियों की आवाजाही भी होगी आसान
सुरेश शर्मा
रोनहाट (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र की जामली-रोनहाट और रोनहाट-हरिपुरधार सड़क के दिन अब सुधरने लगे हैं। दोनों सड़क मार्गों पर करीब 1.53 करोड़ रुपये की लागत से टारिंग का काम शुरू हो गया है। सड़क की हालत खराब होने और जगह-जगह गड्ढे होने से लंबे समय से परेशान वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को टारिंग का काम पूरा होने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क सुधार का यह काम क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी अहम माना जा रहा है।
इन दोनों सड़क मार्गों से गिरिपार क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों के हजारों लोग जुड़े हैं। रोजाना सैकड़ों बसों के अलावा छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क खराब होने के कारण वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी परेशानी आती थी। ऐसे में सड़क की टारिंग पूरी होने से स्थानीय लोगों के साथ किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा। किसानों को कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों के लिए रोनहाट, हरिपुरधार और आसपास के क्षेत्रों तक आवागमन सुगम होगा। खराब सड़क के कारण वाहनों को लगने वाला अतिरिक्त समय और रखरखाव का खर्च भी कम होने की उम्मीद है।
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टारिंग का काम पूरा होने के बाद जामली-रोनहाट और रोनहाट-हरिपुरधार क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे दूरदराज की पंचायतों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि सड़क सुधार के बाद आवागमन की सुविधा के साथ विकास गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 1.53 करोड़ रुपये की लागत से दोनों सड़कों की टारिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। संवाद
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1.53 करोड़ से सुधरेंगे दोनों सड़क मार्ग, गड्ढों से वाहन चालकों को मिलेगी राहत
दर्जनों पंचायतों के हजारों लोगों को होगा सीधा लाभ, किसानों और व्यापारियों की आवाजाही भी होगी आसान
सुरेश शर्मा
रोनहाट (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र की जामली-रोनहाट और रोनहाट-हरिपुरधार सड़क के दिन अब सुधरने लगे हैं। दोनों सड़क मार्गों पर करीब 1.53 करोड़ रुपये की लागत से टारिंग का काम शुरू हो गया है। सड़क की हालत खराब होने और जगह-जगह गड्ढे होने से लंबे समय से परेशान वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को टारिंग का काम पूरा होने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क सुधार का यह काम क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी अहम माना जा रहा है।
इन दोनों सड़क मार्गों से गिरिपार क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों के हजारों लोग जुड़े हैं। रोजाना सैकड़ों बसों के अलावा छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क खराब होने के कारण वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी परेशानी आती थी। ऐसे में सड़क की टारिंग पूरी होने से स्थानीय लोगों के साथ किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
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सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा। किसानों को कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों के लिए रोनहाट, हरिपुरधार और आसपास के क्षेत्रों तक आवागमन सुगम होगा। खराब सड़क के कारण वाहनों को लगने वाला अतिरिक्त समय और रखरखाव का खर्च भी कम होने की उम्मीद है।
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टारिंग का काम पूरा होने के बाद जामली-रोनहाट और रोनहाट-हरिपुरधार क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे दूरदराज की पंचायतों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि सड़क सुधार के बाद आवागमन की सुविधा के साथ विकास गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 1.53 करोड़ रुपये की लागत से दोनों सड़कों की टारिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। संवाद