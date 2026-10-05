Sirmour News: जामली-रोनहाट-हरिपुरधार सड़क की टारिंग शुरू

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1.53 करोड़ से सुधरेंगे दोनों सड़क मार्ग, गड्ढों से वाहन चालकों को मिलेगी राहतदर्जनों पंचायतों के हजारों लोगों को होगा सीधा लाभ, किसानों और व्यापारियों की आवाजाही भी होगी आसान